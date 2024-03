Suplente no Senado, mãe de JHC tem um plano para a eleição em Maceió

Dra. Eudócia, primeira suplente do senador Rodrigo Cunha (Podemos) e mãe do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC, andou falando a alguns parlamentares sobre seus planos para as eleições municipais de 2024 e as gerais de 2026.

A princípio, JHC tem um acordo com Arthur Lira (PP) para o presidente da Câmara indicar a vice em sua chapa à reeleição. Um dos nomes cotados é o do secretário municipal de Relações Federativas da capital alagoana, Davi Davino Filho (PP).

Esse acordo estipula que, se reeleito, JHC deixaria a prefeitura em abril de 2026 para concorrer ao governo estadual e Lira disputaria uma das duas vagas ao Senado em sua chapa.

Em conversas recentes no Congresso, contudo, Dra. Eudócia desenhou um arranjo diferente.

Quem ouviu a suplente diz que o plano seria Rodrigo Cunha tirar licença do Senado para ser candidato a vice-prefeito e Dra. Eudócia assumir a titularidade do mandato – sempre contando com a reeleição do atual prefeito de Maceió, apontado como favorito até por adversários.

Ainda de acordo com o xadrez político que Dra. Eudócia explicou, JHC lançaria em 2026 uma candidatura ao Senado, onde sua mãe estaria guardando uma cadeira, e não ao governo de Alagoas. Rodrigo Cunha sentaria, então, na cadeira de prefeito da capital do estado.

De acordo com políticos alagoanos, o receio de JHC e Dra. Eudócia é que, enquanto há favoritismo na reeleição à prefeitura, o cenário se inverte na disputa do governo de Alagoas daqui a dois anos contra o MDB dos Calheiros – partido do atual mandatário estadual, Paulo Dantas.

“Só” falta combinar com Arthur Lira.