Suplente de Deltan Dallagnol toma posse na Câmara

O deputado federal Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR) tomou posse há pouco na vaga que era de Deltan Dallagnol, cassado pelo TSE no mês passado. O paranaense, de 72 anos, inicia seu oitavo mandato na Câmara. Ele não conseguiu uma vaga na disputa no ano passado após sete eleições consecutivas.

Defensor da reforma tributária, que pode ser finalmente votada na Câmara nesse semestre, Hauly diz que tem trabalhado diuturnamente pela aprovação da proposta.

“Meu carro-chefe é esse. O Brasil tem o pior sistema tributário do mundo. Eu acredito que se harmonizar nosso sistema tributário ao da OCDE, o Brasil vai voltar a crescer”, afirma o deputado, que é economista.

Na última sexta-feira, o STF confirmou, por seis votos a três, a decisão do ministro Dias Toffoli que havia determinado a diplomação imediata de Hauly como suplente de Dallagnol. No mês passado, após a decisão do TSE, o TRE do Paraná havia decidido que Itamar Paim, do PL, deveria ficar com a vaga.