STJ confirma aposentadoria de Félix Fischer

Relator dos casos da Lava-Jato no STJ, o ministro Félix Fischer vai deixar o cargo no próximo dia 22 de agosto. A data da aposentadoria foi confirmada nesta quarta pelo tribunal.

Fischer deixará o posto porque atingiu o limite de 75 anos, quando todo magistrado deve se aposentar. A vaga do ministro será ocupada no futuro por um nome do chamado quinto constitucional, a parcela de cargos do Judiciário destinada a advogados.