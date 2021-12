STF prepara ‘surpresas’ em série para Bolsonaro em fevereiro – Entenda

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Fevereiro promete ser um mês inesquecível para Jair Bolsonaro na Praça dos Três Poderes.

O STF julgará uma série de ações sobre temas caros ao discurso radical do presidente. Contra a vacina, Bolsonaro terá que engolir as decisões dos ministros sobre a legalidade do passaporte de vacinação, por exemplo.

A Corte também vai julgar a possibilidade de demissão de negacionistas não vacinados, medida que mobilizou setores do governo neste ano.

Há ainda a discussão sobre a caracterização da “rachadinha” como crime.

Todas as ações são relatadas pelo mesmo ministro: Luís Roberto Barroso.