STF exibe presente a Gilmar e ironiza joias de Bolsonaro

Até o STF entrou na onda de ironizar os presentes recebidos por Jair e Michelle Bolsonaro nas redes sociais. O Supremo publicou nesta quinta um presente enviado pelo então presidente da Lituânia, Valdas Adamkus, ao ministro Gilmar Mendes, em 2008. O adorno de mesa está exposto no acervo do museu do Supremo.

Um presente oficial oferecido pelo então presidente da República da Lituânia, Valdas Adamkus, em 16/07/2008, ao ministro Gilmar Mendes, presidente do STF na época. O adorno feito de liga metálica e âmbar, resina comum na região, integra atualmente o acervo do Museu do STF. pic.twitter.com/Ret2NUh0LR — STF (@STF_oficial) March 16, 2023

A publicação foi feita um dia após a defesa do ex-presidente afirmar ao TCU que ele vai devolver as joias e armas recebidas dos governos da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes. Em 2021, à mando de Bolsonaro, a comitiva do almirante Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia tentou passar com os mimos de forma discreta pela Receita Federal no Aeroporto de Guarulhos.