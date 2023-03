Startup brasileira do agro vai ser impulsionada no Vale do Silício

A Decoy, startup de biotecnologia para controlar pragas na pecuária e em pets, foi escolhida pela ApexBrasil para ser impulsionada no Vale do Silício. No meio dos grandões da tecnologia, a empresa quer acessar novos investimentos, parcerias e oportunidades de negócios na América do Norte.

“Ser selecionado para um programa dessa magnitude é muito importante não apenas para nós como empresa, mas também para o cenário do agronegócio nacional”, disse o CEO Lucas von Zuben. “Com essa aceleração poderemos potencializar nossas ações e direcionar de maneira adequada a nossa tecnologia”, seguiu.

A empresa usa a tecnologia para encontrar soluções biológicas para o controle biológico, usando a natureza a serviço da agropecuária. A empresa garante que, após o controle das pragas, não há perda da produção de carne e leite, pois a solução é natural e livre de contaminação.