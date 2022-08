Soraya Thronicke assume compromisso em prol da infância e adolescência

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Soraya Thronicke (União Brasil) é a primeira candidata à presidência da República a assinar um termo de compromisso com a Fundação Abrinq de que, se eleita, dará prioridade às ações em prol da proteção da criança e do adolescente no Brasil.

Como o Radar noticiou nesta quarta, a cada quatro anos, a Abrinq procura os presidenciáveis pedindo um gesto de compromisso com a adoção de políticas pública na defesa das crianças e também com o desenvolvimento de mecanismos de transparência e controle da sociedade civil sobre essas ações.

A presidenciável do União Brasil estará nesta quinta em São Paulo para firmar o seu compromisso com o programa da fundação chamado Presidente Amigo da Criança, no qual o candidato promete promover a melhoria dos indicadores sociais ligados às crianças e aos adolescentes durante um eventual mandato seu.