Fundação busca compromisso de presidenciáveis com infância e adolescência

A cada quatro anos, a Fundação Abrinq mobiliza os candidatos à Presidência da República para que assinem um termo de compromisso, no qual se comprometem a priorizar ações e políticas públicas em prol da infância e adolescência caso sejam eleitos. Ao assinarem o documento, os candidatos também assumem a responsabilidade de dialogar com a sociedade civil e oferecer subsídios para a realização do controle social sobre as ações realizadas durante o mandato.

Tendo em vista a proximidade do período eleitoral, a fundação iniciou nesta terça a mobilização dos candidatos para que se comprometam com o Programa Presidente Amigo da Criança e, dessa forma, promovam, ao longo da gestão, uma melhoria significativa dos indicadores sociais, visando respeitar a condição peculiar das crianças e dos adolescentes como pessoas em desenvolvimento. Em contrapartida, a Fundação Abrinq se compromete a monitorar, durante todo o mandato do presidente que integra o programa, as políticas públicas implementadas pelo governo federal na área da infância e adolescência.