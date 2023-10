Sonia Guajajara e os índios que defendem mineração de potássio no Amazonas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 27 out 2023, 15h33 - Publicado em 30 out 2023, 09h30

Sonia Guajajara recebeu índios do povo Mura que defendem a mineração de potássio no Amazonas, realizada em Autazes.

A maioria dos Mura quer o projeto que terá investimento de 2,5 bilhões de reais somente no período de instalação. Em plena produção, a mina produzirá o insumo para 20% do total de fertilizantes consumido no mercado interno.

“Não sou contra nem a favor. Decisão será técnica”, disse a ministra dos Povos Indígenas.