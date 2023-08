Sob nova direção, Ministério do Turismo exonera número dois de Daniela

Um mês após ser nomeado como ministro do Turismo, Celso Sabino promoveu a primeira mudança em um cargo importante da pasta. Nomeado como secretário-executivo pela ex-ministra Daniela Carneiro, Wallace Nunes da Silva foi exonerado do posto de número dois do Ministério.

A exoneração foi assinada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, já que Lula estava no Paraguai para a posse de Santiago Peña. A saída do antigo secretário-executivo foi publicada nesta terça-feira. O novo número dois do Ministério do Turismo ainda não foi anunciado.

