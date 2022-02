Sob alegação de golpe, presidente do PTB pede suspensão de convenção

Em meio à briga que toma conta do comando do PTB, os novos dirigentes do partido pediram ao TSE a suspensão da convenção prevista para esta sexta-feira e a anulação de todos os atos do grupo do advogado Luis Gustavo, ligado ao ex-cacique Roberto Jefferson.

A petição solicita, ainda, a preservação do mandato da atual presidente Graciela Nienov, eleita na Convenção Naciona do Partido há dois meses.

No documento, os advogados afirmam que a “reunião extraordinária” chamada pelo diretório nacional do PTB para esta sexta tem como objetivo “subverter o resultado do pleito” que elegeu Graciela em novembro do ano passado, de reforma a restituir, de forma ilegal, o controle da legenda à Jefferson.

“É confessado em grupos de Whatsapp pelos próprios comandados de Roberto Jefferson, que conclamam em mensagens disparadas aos filiados do partido que no dia 11 de fevereiro se consumará o retorno do ex-presidente ao comando do PTB”, diz a petição.

As rusgas entrem aliados de Graciela e Jefferson subiram de tom na última semana. Diante de movimentações para derrubá-la do posto, com as novas eleições e pressão por sua renúncia, Graciela decidiu acionar o ministro do STF Alexandre de Moraes, maior inimigo de Jefferson e responsável por sua prisão e afastamento da presidência do PTB por seis meses.

Ela pediu “providências” diante do que seria o descumprimento de ordens do ministro para afastamento do ex-presidente das atividades partidárias — ele está em prisão domiciliar desde o final de janeiro.