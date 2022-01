Sites do governo da Bahia ficam fora do ar depois de ataque hacker

Um ataque hacker tirou do ar pelo menos 21 páginas do governo do estado da Bahia. Os sites institucionais completaram nesta sexta-feira 24 horas fora de funcionamento. As autoridades do estado ainda não conseguiram resolver o problema.

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), atribuiu os ataques à proximidade das eleições. O governo divulgou que apesar de os sites terem caído não houve registro de vazamento de dados ou perda de informações. As estruturas dos site estariam preservados.

Ataques de hackers passaram a ser uma tônica na política brasileira. Sistemas do STF, TSE e Ministério da Saúde já foram alvos recentes de tentativas de ataques cibernéticos.