Sindicatos querem levar a ministro de Lula demanda por empregos estáveis

A insegurança nas vagas de emprego têm incomodado líderes de movimentos de trabalhadores. As principais reclamações são em relação à precariedade de segurança e à assistência de saúde. Sindicatos organizam uma pauta comum para levar ao ministro do Trabalho, Luiz Marinho, em março.

Entre as propostas, está um sistema de contrapartidas ao recebimento do seguro-desemprego. A ideia é reduzir o uso indiscriminado do benefício com objetivo de combater as vagas de emprego informal.

“Às vezes, o funcionário faz um acordo com o patrão, não recebe as multas da rescisão, pega o seguro desemprego e outro serviço. Acaba ficando refém do trabalho informal”, disse Antonio de Sousa Ramalho, presidente do Sintracon SP.

O sindicalista acredita que é tempo de voltar a reunir as principais demandas das centrais sindicais e buscar um diálogo com o governo. Na gestão anterior, “o Ministério do Trabalho foi quase que extinto”, avaliou Ramalho.