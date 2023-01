Simone Tebet assume Planejamento no 4º dia de posse do ministério de Lula

Enfim, as cerimônias de transmissão de posse do ministério do novo governo Lula, que começaram na segunda, devem terminar nesta quinta. Simone Tebet assume às 10h a pasta do Planejamento e Orçamento, no Salão Nobre do Palácio do Planalto.

A senadora foi a terceira candidata mais votada nas eleições para presidência da República e teve papel importante ao sinalizar, logo depois do encerramento das urnas, que votaria no petista no segundo turno e, pouco depois, entrar de vez na campanha.

O ministério que acomodaria a emedebista foi um dos principais temas de debate no período de transição de governo. Com relações estreitas com os ruralistas do Mato Grosso do Sul, especulou-se que a senadora poderia assumir o Ministério da Agricultura, mas ela teria recusado a proposta. A pasta ficou com o seu conterrâneo Carlos Fávaro.

Após Tebet integrar o grupo técnico de Desenvolvimento Social no Gabinete de Transição, cresceram as apostas de que a senadora ficaria com a pasta que comanda programas como o Bolsa Família e a Farmácia Popular. O PT, que antes do governo começar, testou sua capacidade de negociação no Congresso para incluir essas políticas no Orçamento, preferiu deixar o ministério com tanto potencial eleitoral em casa. Wellington Dias, um dos principais articuladores do partido no Legislativo, foi empossado.

Simone ainda foi cogitada para comandar o Ministério das Cidades — do também emedebista, Jader Filho — e do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, de Marina Silva. À terceira colocada do primeiro turno, restou o Ministério do Planejamento e Orçamento. Uma pasta importante, desmembrada do Ministério da Economia, mas sem tanta capilaridade e apelo de votos.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou presença na cerimônia de transmissão de posse de Simone Tebet. Já Lula — presente apenas nas cerimônias do vice Geraldo Alckmin, que assumiu Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e Marina Silva — tem compromisso agendado no mesmo horário com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.