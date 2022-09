Simone critica Lula e quem defende o petista é um… tucano

Simone Tebet declarou nesta segunda, em sabatina do Estadão e da FAAP, que um eventual novo governo Lula “vai querer se perpetuar no poder” e comparou o petista a Juan Domingo Perón, que governou a Argentina por três mandatos, de 1946 a 1952, de 1952 a 1955 e de 1973 a 1974.

“Ele vai querer entrar para a história. Lula vai querer deixar o nome dele para a história e, para isso, ele vai ter de ser mais do mesmo do que ele foi. Ele vai ter de ser populista para poder virar um Perón, o que a família Perón foi no passado. Ele vai ali meter projetos populistas para garantir uma perpetuação do PT nos próximos oito anos”, declarou a presidenciável do MDB.

A resposta veio nesta terça por meio de uma publicação do ex-senador Aloysio Nunes Ferreira, tucano histórico que foi ministro de Michel Temer e FHC, e foi candidato a vice-presidente na chapa de Aécio Neves em 2014.

“Simone faz contorcionismo político quando iguala Lula a Perón: Perón foi um populista autoritário, o governo de Lula foi popular e democrático”, disse o tucano, que já declarou apoio ao petista no primeiro turno.