Silêncio de Bolsonaro sobre derrota já dura 12 horas

Atualizado em 31 out 2022, 07h45 - Publicado em 31 out 2022, 07h56

Matematicamente derrotado por Lula às 19h56 deste domingo, o presidente Jair Bolsonaro se manteve encastelado no Palácio da Alvorada, em Brasília, e já está em silêncio sobre a vitória do petista há 12 horas.

Conhecido pela verborragia e pela forte presença nas redes sociais, Bolsonaro fez sua última publicação na noite do sábado. Seus filhos políticos, o senador Flávio, o deputado federal Eduardo e o vereador Carlos, também não se manifestaram publicamente sobre a derrota do pai até o momento.

O presidente se isolou até mesmo de aliados próximos. Um deles contou ao Radar, sob anonimato, que telefonou para Bolsonaro e o número estava “fora de área”.

Vale lembrar que, quatro anos atrás, o candidato derrotado por Bolsonaro no segundo turno, Fernando Haddad, fez um pronunciamento ainda na noite da eleição do adversário, no qual defendeu respeito à parcela da população brasileira que divergiu da maioria. O petista reconheceu de imediato, portanto, a vitória do atual presidente.

Na manhã seguinte, em 29 de outubro de 2018, usou as redes sociais para desejar sucesso ao “Presidente Jair Bolsonaro”. “Nosso país merece o melhor. Escrevo essa mensagem, hoje, de coração leve, com sinceridade, para que ela estimule o melhor de todos nós. Boa sorte!”, afirmou Haddad.