Setor automotivo espera novidades do governo para carros populares

Lula e Geraldo Alckmin têm encontro marcado às 10h30 com representantes da indústria automobilística e da reunião deve sair o anúncio de medidas para baratear os carros populares. Comandadas pelo vice-presidente, as tratativas de estímulo ao setor iniciaram há pelo menos um mês.

Na semana passada, o presidente reuniu a equipe econômica para tratar com bancos sobre o incentivo ao crédito para estimular a compra de veículos. Nesta segunda, enquanto Lula estava no G7, Alckmin e Fernando Haddad se encontraram novamente para ajustar as medidas que foram apresentadas ao chefe do Planalto nesta quarta.

Sem entrar em detalhes, Haddad adiantou a jornalistas que a proposta abrange um conjunto de medidas e algumas, mesmo que sejam anunciadas em breve, devem ocorrer apenas em 2024 por conta de regras fiscais. As iniciativas devem ser apresentadas nesta quinta, quando se celebra o Dia da Indústria.