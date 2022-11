Sessão pelo Dia da Consciência Negra na Câmara terá de afoxé a rap

A Câmara dos Deputados vai realizar na próxima segunda-feira uma sessão solene em homenagem ao Dia da Consciência Negra, celebrado neste domingo. O evento é organizado pela bancada do PSOL e será realizado no plenário da Casa, a partir das 15h.

A sessão vai abordar pautas do movimento negro como juventude, mulheres, religiões de matriz africana e direitos humanos e contará ainda com apresentações culturais de artistas locais do afoxé ao rap.

Na noite de segunda, os deputados do PSOL vão promover uma projeção na fachada do Congresso, com frases e cores que remetem à luta do povo negro no Brasil. A Câmara também vai sediar uma exposição, organizada pelo Centro Cultural da Casa, sobre cotas raciais.