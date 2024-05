Sessão sobre tragédia no RS reunirá autoridades e especialistas no Senado

O Senado vai realizar, nesta segunda, uma sessão especial para debater a tragédia climática no Rio Grande do Sul. O avanço das águas desalojou mais de 580.000 pessoas, levou mais de 63.000 pessoas a abrigos e afetou mais de 2,3 milhões de gaúchos em todo o estado. Até o momento, são mais de 160 mortos e 64 desaparecidos.

Para a sessão, que será aberta por Rodrigo Pacheco por volta de 10h, o Senado convidou representantes do governo federal, do governo do Rio Grande do Sul e dos municípios gaúchos.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a secretária do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, Marjorie Kauffmann, o geólogo Rogério Porto, o climatologista Carlos Afonso Nobre e a professora Mercedes Bustamante estão na lista de participantes.

Suely Araújo, representando o Observatório do Clima, o ambientalista e líder indígena Ailton Krenak e o cientista Paulo Moutinho também foram chamados.

A sessão foi proposta pelo senador gaúcho Paulo Paim.