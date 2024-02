Sesc assume gestão compartilhada de duas bibliotecas municipais do Rio

As bibliotecas municipais Euclides da Cunha, no Cocotá, Ilha do Governador, e Machado de Assis, em Botafogo, serão geridas por uma parceria entre o Sesc RJ e a Secretaria Municipal de Cultura. Além de ampliar o acervo de livros, a entidade do comércio vai oferecer serviços de cultura, educação, lazer, assistência e saúde.

“Já que vamos passar a ter uma base fixa na Ilha do Governador, aproveitaremos a oportunidade e levaremos à comunidade local tudo que o Sesc tem a oferecer no âmbito das artes e do bem-estar, assim como pretendemos fazer em Botafogo”, diz Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente do Sistema Fecomércio RJ.

A nova gestão é resultado de parceria do Sistema Fecomércio RJ e a Prefeitura do Rio, dentro do programa Bibliotecas do Amanhã, que recupera e moderniza espaços de leitura em seis endereços da cidade.

“A leitura é a porta de entrada para o pleno exercício da cidadania”, afirma o secretário municipal de Cultura, Marcelo Calero.

Os espaços de leitura também terão áreas com computadores e acesso à internet. As reformulações necessárias devem ser feitas sem fechar as bibliotecas.