Sergio Moro vai atacar as falhas de Bolsonaro na Amazônia

Sergio Moro esteve em Brasília nesta terça para uma rodada de conversas com sua equipe de campanha. Vai ter reuniões com o núcleo criado para discutir propostas para a Amazônia.

A ideia é criar um plano para combater os retrocessos do atual governo de Jair Bolsonaro no combate a crimes ambientais — queimadas, garimpo, avanço da grilagem em terras indígenas e o sucateamento de órgãos ambientais — e no avanço do crime organizado na região.

Moro quer criar um plano de controle de fronteiras na região, algo já iniciado por ele enquanto ministro da Justiça e que poderá ser ampliado, caso ele consiga chegar ao Planalto.