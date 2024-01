“Serei mais um a opinar”, diz chefe da Câmara de SP sobre vice de Nunes

Com a indicação do PT de Marta Suplicy para ser candidata a vice-prefeita na candidatura de Guilherme Boulos em outubro, efervesceram-se os rumores sobre quem vai compor a chapa com Ricardo Nunes. Aliado do prefeito, o chefe do Legislativo paulistano, Milton Leite, não vai deixar de dar seu palpite.

“Serei mais uma opinar”, disse Leite ao Radar.

Na quarta-feira da semana passada, ele teve uma conversa com Nunes no gabinete do prefeito. Segundo o presidente da Câmara, a reunião foi para “tratar de assuntos de interesse do Legislativo e Executivo” e o resto seria especulação.

Milton Leite também é presidente do União Brasil na capital paulista e defende o apoio ao atual prefeito. Enquanto outra ala do partido, composta principalmente por líderes de outros estados, querem a candidatura de Kim Kataguiri, em outubro.