Senadores pedem impeachment de ministro do STF

Senadores de quatro partidos protocolaram um novo pedido de impeachment em desfavor do ministro Luís Roberto Barroso, do STF. Alguns dos parlamentares que assinaram o documento, como Luiz Carlos Heinze (PP-RS), já haviam pedido o impedimento do magistrado no ano passado ao alegar que Barroso ofendeu militares.

Apresentamos, de forma coletiva, um novo pedido de impeachment do ministro Luís Roberto Barroso. As arbitrariedades dos magistrados do STF e do TSE, já passaram de todos os limites. É obrigação do Senado Federal barrar esses abusos, pois supremo é o povo!https://t.co/RjPGNw3w7V — Luis Carlos Heinze (@Heinzeoficial) November 24, 2022

Entre os motivos citados para o impeachment, está a falta de resposta do ministro a convite para participar de uma discussão sobre ativismo judicial na comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado. O caso de Nova York, em que Barroso respondeu “perdeu, mané” a um brasileiro que o abordou na rua, também é citado.

Os senadores sugerem ainda que o ministro tem relação com a eleição de Lula, pois votou a favor da anulação da condenação do petista na 13ª Vara de Curitiba. O documento foi protocolado nesta quarta por Carlos Viana (PL – MG), Eduardo Girão (Podemos – CE), Lasier Martins (Podemos – RS), Luis Carlos Heinze (PP – RS), Plínio Valério (PSDB – AM) e Styvenson Valentim (Podemos – RN).