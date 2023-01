Senadores do MDB se reúnem com Pacheco e oficializam apoio da bancada

Candidato à reeleição, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu nesta terça com senadores do MDB e o presidente do partido, Baleia Rossi. O encontro foi promovido pelo líder da sigla na Casa, Eduardo Braga, com a ideia de oficializar o apoio da bancada em torno da candidatura de Pacheco.

“Nossa bancada está unida, nós estamos trabalhando e buscando a unidade. Vamos trabalhar isso sempre até o último momento”, disse Braga.

O encontro ocorreu no gabinete da liderança do partido do Senado. Também estiveram presentes Confúcio Moura, Renan Filho, Marcelo Castro, Veneziano Vital do Rêgo (vice-presidente da Casa), Nilda Gondim, Alexandre Giordano e Renan Calheiros. Fernando Farias, suplente que assumirá a cadeira do Ministro dos Transportes Renan Filho, também foi à reunião.

O senador Otto Alencar, correligionário de Pacheco, também se fez presente. Jader Barbalho deve chegar nesta noite a Brasília para votação que ocorre nesta quarta. Concorrem contra o atual presidente, Eduardo Girão e Rogério Marinho.

