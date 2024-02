Senadores devem ouvir membros do governo para esclarecer fuga de presídio

A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou nesta terça-feira uma audiência para debater a situação do sistema penitenciário e esclarecer os aspectos que podem ter corroborado para a fuga de dois criminosos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

O requerimento para a audiência foi proposto pelo senador Sergio Moro. Ele quer ouvir o secretário Nacional de Política Penal, o diretor do Sistema Penitenciário Federal e o diretor de Inteligência Penitenciária. A ideia é ouvir os integrantes do alto escalão do Ministério da Justiça em uma reunião fechada ao público para preservar informações sensíveis. A audiência deve ocorrer no próximo dia 27.