Senador quer convocar diretor de RH e Comunicação da Braskem para a CPI

O senador Otto Alencar (PSD-BA) apresentou requerimento para convocar o diretor global de Pessoas, Comunicação, Marketing e Relacionamento com a Imprensa da Braskem, Marcelo Arantes de Carvalho, para falar como testemunha na CPI que investiga a petroquímica pelo afundamento do solo de bairros de Maceió (AL).

Para Alencar, o executivo poderá esclarecer a “extensão da responsabilidade” da Braskem sobre os danos socioambientais na capital alagoana e explicar “se a empresa estava ciente dos riscos geológicos na região e se tomou medidas adequadas” para mitigá-los.

“O afundamento do solo em Pinheiro teve um impacto devastador na comunidade local, causando danos materiais, deslocamento de famílias e uma série de problemas socioeconômicos. O seu depoimento pode fornecer insights sobre como a Braskem está lidando com as consequências desse incidente e compensando as vítimas”, escreve o líder do PSD no Senado na justificativa do requerimento.

Alencar quer obter informações do diretor de RH e marketing da Braskem sobre as relações da petroquímica com autoridades locais e órgãos reguladores. “Isso é importante para determinar se houve influência inadequada, falta de transparência ou violações de normas regulatórias por parte da empresa”, afirma.

O senador baiano diz que Marcelo Arantes poderá “abordar as lições aprendidas com o caso e as medidas corretivas que a Braskem planeja implementar para evitar incidentes semelhantes no futuro”.

“Isso é essencial para garantir a segurança das operações da empresa e a proteção das comunidades onde ela opera”, acrescenta.