Senador que preside comissão sobre RS não consegue voltar a Porto Alegre

Giro VEJA - sexta, 10 de maio

O alerta de grave risco para cheia de dois rios da Grande Porto Alegre

Depois de alguns dias de trégua, as chuvas voltaram a atingir o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, 10. O instituto de meteorologia Metsul emitiu um alerta de grave risco para a cheia de dois rios da Grande Porto Alegre, que vai enfrentar três dias de precipitação elevada. Detalhes sobre a previsão para os próximos dias no estado são os destaques do Giro VEJA.