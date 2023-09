Senador critica indicação de ministros de Lula a conselho de multinacional

Oriovisto Guimarães, líder do Podemos no Senado, usou a tribuna para criticar as indicações dos ministros Carlos Lupi (Previdência Social) e Anielle Franco (Igualdade Racial) no conselho fiscal da Tupy, metalúrgica multinacional de Joinville (SC). As indicações foram feitas pelo BNDES, que tem participação na empresa.

Como conselheiros, os ministros recebem quase 40.000 reais por mês, mas o valor pode aumentar em caso de participações em comitês internos.

“Considero isso um escândalo. Pessoas sem nenhum conhecimento na área da empresa viram conselheiros e vão receber 50.000 por mês. O governo está perdendo todas as referências do bom senso”, criticou Guimarães.

O senador questionou o conhecimento dos ministros e se disse “perplexo com a indiferença das autoridades”.

“O que a Anielle Franco e o Carlos Lupi entendem de fundição? Como fica a questão ética, quando o conselho tiver que tomar uma providência que afete os funcionários?”, disparou.

Continua após a publicidade

“Isso equivale a colocar um analfabeto em saúde para comandar um hospital ou alguém que não fez faculdade de Direito para ser ministro do STF”.

Publicidade

Siga