Senador cobra ministro da Justiça sobre ataque a indígenas no MS

Em ofício enviado nesta segunda a Anderson Torres, o ministro da Justiça, o senador Fabiano Contarato (PT-ES), vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado e membro do Conselho Nacional de Direitos Humanos, solicita providências urgentes no sentido de apurar e dar proteção aos povos Guarani Kaiowá, que sofreram ataques em Naviraí no Mato Grosso do Sul, na semana passada.

Conforme reportagem publicada no portal do Conselho Indigenista Missionário, os povos Kaiowá e Guarani foram atacados por fazendeiros locais e seguranças que, segundo afirmam, podem se tratar de segurança privada uniformizada ou até mesmo indivíduos ligados à força de segurança pública.

Lideranças denunciam que três pessoas da comunidade seguem desaparecidas após o ataque, sendo elas mulheres e crianças.

“Diante disso, solicito que o ministério da Justiça e Segurança Pública tome as devidas providências no sentido proteger a vida e a integridade física dessas comunidades, fazendo cessar as sistemáticas violações de direitos aos povos indígenas no Brasil no Mato Grosso do Sul”, frisa o senador no documento.

