Senado tem sessão especial para relembrar vítimas do Holocausto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Senado se reúne na manhã desta quinta-feira para uma sessão especial destinada a homenagear e relembrar as vítimas do Holocausto, dois dias depois de o apresentador Monark ser desligado do podcast Flow por ter defendido que “o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei“.

A solenidade, no entanto, já estava marcada anteriormente, para a realização da cerimônia do Yom HaShoá, conhecido como “Dia da Lembrança do Holocausto”.

“Trata-se de solenidade muito oportuna diante de acontecimentos recentes, em que algumas manifestações antissemitas tomaram a pauta dos noticiários e redes sociais em nosso país. É lamentável que, em pleno século 21, ainda existam pessoas a defender que se tolere a disseminação de ideias que admitam a existência de regimes que pregam o genocídio de grupos populacionais, por quaisquer motivos”, declarou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, durante a sessão desta quarta.

Em meio à repercussão do episódio do podcast, do qual participaram os deputados federais Kim Kataguiri e Tábata Amaral, a sessão deve se tornar palco para discursos de repúdio a qualquer apologia ao nazismo.