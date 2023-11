Senado permitirá patrocínio a clubes no projeto das apostas, afirma Kajuru

Giro VEJA - 16 de novembro

Meta fiscal com déficit zero ganha sobrevida no governo Lula

Após dias de polêmica, o governo decidiu manter a meta fiscal de déficit zero para 2024. A informação foi confirmada pelo relator da LDO, deputado Danilo Forte. A manutenção da meta, a posição dos EUA sobre a guerra entre Israel e Hamas e as consequências do apagão em SP são os destaques do Giro VEJA.