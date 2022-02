Senado convoca presidente do BB para explicar falta de crédito a estados

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta terça um requerimento para convocar o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, a dar explicações sobre denúncias de que o banco público estaria se negando a conceder créditos a estados cujos governadores fazem oposição ao presidente Jair Bolsonaro.

O requerimento é de autoria de Renan Calheiros que, como se sabe, é pai do governador de Alagoas, Renan Filho. No texto do pedido, ele diz que o governo teve que acionar o BB no STF “em razão da negativa da instituição financeira para realizar empréstimos já aprovado pela assembleia legislativa do Estado”.

Renan cita também o exemplo da Bahia, do governador petista Rui Costa, que também teria sido preterida na concessão de empréstimos, apesar de ser “um dos estados que mais geram empregos na região Nordeste”, segundo o senador.

“Torna-se fundamental a aprovação deste requerimento para os devidos esclarecimentos sobre a utilização personalista, discriminatória e política de crédito bancário pelo Banco do Brasil”, diz o texto.