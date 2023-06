Senado aprova MP dos ministérios, que vai para sanção de Lula

O Senado aprovou nesta quinta-feira a MP da organização ministerial do governo Lula, que segue para sanção presidencial a horas de perder a validade.

Primeira a ser assinada por Lula depois da posse, a medida provisória esteve no centro de dois dias de tensão entre o Palácio do Planalto e a Câmara.

Antes de pautá-la para votação, Arthur Lira afirmou publicamente que havia dificuldade para garantir a aprovação do texto e culpou a “desorganização” da articulação política do governo.

No Senado, a MP passou por 51 votos a 19, com um pequeno ajuste de redação que incluiu a “Política Nacional de Segurança Hídrica” entre as atribuições do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.

Na sessão desta quinta, a Casa aprovou ainda a MP do Bolsa Família, que também vai agora à sanção presidencial.