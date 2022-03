Sempre quisemos que vocês se sentissem como nós, diz Bolsonaro a indígenas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Jair Bolsonaro e nove ministros receberam nesta sexta, em Brasília, a Medalha do Mérito Indigenista, concedida pelo Ministério da Justiça. A distinção reconhece “relevantes serviços” prestados na promoção do bem-estar e da proteção das comunidades indígenas no país.

Durante a cerimônia, Bolsonaro recebeu indígenas da etnia Parecis, de Mato Grosso, e afirmou que seu governo se aproximou “muito mais” dos povos originários do que governos anteriores.

“O que nós sempre quisemos foi fazer com que vocês se sentissem exatamente como nós. O dom, a possibilidade de fazer o bem ao próximo não tem preço (…) Queremos ao nosso lado que vocês façam em sua terra exatamente o que nós fazemos na nossa”, disse.

Preocupado em suavizar a sua imagem frente ao eleitorado feminino — entre o qual está em baixa –, Bolsonaro também fez um pedido aos fotógrafos: queria garantir uma foto só com a “criançada”. Uma das estratégias para alavancar a simpatia entre mulheres, inclusive, tem sido a presença constante da primeira-dama Michelle Bolsonaro em eventos.

A homenagem concedida nesta sexta, no entanto, não pegou bem. A Apib — Articulação dos Povos Indígenas do Brasil — divulgou nota repudiando a medalha, chamando a homenagem de “atitude debochada”. A entidade classificou o governo e a equipe ministerial como “inimigos do povo”.