Sem Daciolo, campanha de 2022 não terá cenas de oração no monte

O ex-deputado federal Cabo Daciolo desistiu da pré-candidatura à Presidência da República nas eleições de 2022. Num vídeo divulgado nesta quinta, declarou que vai apoiar Ciro Gomes.

Emocionado nas imagens, Daciolo disse aos seus seguidores que recebeu um “pedido do espírito santo” para apoiar o pedetista.

Candidato ao Planalto em 2018 pelo Patriota, Daciolo levou parte da audiência na corrida eleitoral daquele ano a divertir-se com suas escapadas para o “monte”.

Na direção contrária das outras candidaturas, que ganhavam as ruas para disputar o voto do eleitorado no corpo a corpo, o candidato apostou na fé para sair das urnas eleito.

A desistência de Daciolo deixa o pleito do próximo ano menos divertido.