Sem Aras há quase uma semana, quatro nomes disputam a PGR

Atualizado em 1 out 2023, 23h44 - Publicado em 2 out 2023, 09h30

Augusto Aras até tentou, mas não será reconduzido à Procuradoria-Geral da República. Ele terminou seu mandato na última terça-feira e Lula ainda não indicou um sucessor.

A disputa se afunilou em quatro nomes: Paulo Gonet, Carlos Frederico e Luiz Augusto Lima estiveram em um almoço com Aras, no último dia de trabalho do ex-PGR no cargo. Enquanto Antônio Carlos Bigonha, outro favorito, preferiu almoçar com o ex-deputado petista José Genoíno.

Paulo Gonet é “apadrinhado” por outros petistas históricos, como José Dirceu, além dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do STF. Já Carlos Frederico comanda as denúncias contra os acusados pelo 8 de janeiro e tem a simpatia de auxiliares palacianos.

Como carta fora do baralho, Aras gostaria de ver Luiz Augusto Lima como seu sucessor, nome que também agrada alguns ministros próximos a Lula.

