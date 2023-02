Sem ambiente no Podemos, Girão vai migrar para o Novo

Deslocado no Podemos, o senador cearense Eduardo Girão tornou-se uma figura incômoda no partido ao servir de satélite para a manutenção de pautas bolsonaristas de confronto institucional no Senado.

A relação com os colegas de bancada ficou ainda pior depois do “conjunto da obra” de Girão na eleição do Senado. Ele abdicou da própria candidatura para apoiar Rogério Marinho, que prometia, caso eleito, colocar o Senado para pressionar e constranger ministros do STF, num evidente terceiro turno golpista das eleições de 2022.

Nesta semana, Girão avisou ao Podemos que irá mesmo deixar o partido por incompatibilidade de pensamentos e propostas. Não vai se tornar oficialmente bolsonarista num PL da vida, mas vai para algo próximo, o Novo. Será o único senador do partido — e o primeiro da breve história da legenda.