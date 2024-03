“Se alguém tinha dúvida que Belém vai ser sede da COP, acabou”, diz Helder

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Governador do Pará, Helder Barbalho conduziu nesta terça-feira a agenda mais simbólica da passagem do presidente da França, Emmanoel Macron, pelo Brasil.

Anfitrião do giro de Lula e Macron pela Ilha do Combu, em Belém, Helder apresentou ao francês todo o trabalho que tem sido feito pelo governo paraense para receber cerca de 100 delegações internacionais na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP-30, entre os dia 10 e 21 de novembro de 2025.

A repercussão internacional da agenda, avalia Helder, serviu para aplacar as especulações surgidas nos últimos dias sobre a organização do evento em Belém.

“Se alguém tinha dúvida de que Belém vai ser sede da COP-30, acabou”, diz Helder sobre os rumores de transferência do evento para o Rio de Janeiro ou São Paulo.

“Não teria o menor sentido. Seria a contramão de tudo que tá sendo construído para ser feito a COP da floresta e da Amazônia. Imagina fazer a COP da Amazônia na Mata Atlântica ou na selva de pedra”, segue Helder.

O governo vai lançar nesta semana a primeira licitação de concessões de prédios públicos que serão convertidos em hoteis de alto padrão para abrir 400 leitos na capital paraense.