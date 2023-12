SBP e CUFA fazem parceria pelo combate à dengue nas favelas

Giro VEJA - 5 de dezembro

A multa da Braskem e a ausência de Lula na posse de Milei na Argentina

A Braskem foi multada nesta terça-feira em mais de 72 milhões de reais pelo Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas. O motivo, de acordo com o órgão, é a suposta omissão de informações e o risco de colapso da mina 18, na região do Mutange, em Maceió. A situação em Maceió, o PIB positivo e a ausência de Lula na posse de Javier Milei na Argentina são os destaques do Giro VEJA.