Saúde voltou a ser grande foco de preocupação no país, diz pesquisa

Uma pesquisa realizada pela Febraban em diferentes regiões do país avaliou as principais preocupações dos brasileiros, apontando prioridades de atuação ao governo do presidente Lula.

Realizada entre os dias 17 e 22 de abril, a pesquisa mostra que a saúde é citada por 30% dos entrevistados como o grande foco de atenção no momento. Em fevereiro, esse percentual era de 24%. O levantamento feito pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas ouviu 2.000 pessoas nas cinco regiões do país.

“O aumento da preocupação no Sudeste com a saúde é um dos maiores no país, ao lado do Centro-Oeste, onde a evolução foi de 32%, em fevereiro, para os atuais 38%. Na média nacional, a pesquisa Radar Febraban também mostrou que a saúde é a área mais prioritária, com 32% das menções”, diz a Febraban.

Nas últimas pesquisas, o alerta com emprego e renda vinha crescendo mais do que o da saúde. De fato, no resultado de abril, esses dois fatores ligados à economia permanecem com uma avaliação alta como prioridade, ocupando a segunda posição entre as alternativas lembradas pelos entrevistados na região. Emprego e renda foram citados por 29% deles, seguidos de inflação e custo de vida (11%) e educação (10%), todos acima de outras opções constantes da pesquisa, como segurança e combate à pobreza.