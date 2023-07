São Paulo registra alta de 141% em eventos no primeiro semestre

No primeiro semestre deste ano, foram realizados 850 congressos, feiras e conferências no estado de São Paulo. O número é 141% superior aos 352 eventos registrados no mesmo período de 2022.

Os dados de levantamento feito pelo São Paulo Convention & Visitors Bureau mostram a recuperação do setor inclusive em relação ao período pré-pandemia. Em maio deste ano, foram registrados 239 eventos, 152 a mais do que no mesmo mês de 2019. Apenas com os números do primeiro semestre, o desempenho já superou o ano pré-pandemia.

“O mercado começa dar sinais de reaquecimento em toda cadeia produtiva de turismo, viagens e eventos, gerando novas oportunidades de negócios, investimentos e consequentemente retomando as contrações gerando emprego e renda”, disse o presidente executivo do SPCVB, Toni Sando.

Os setores de cultura e educação registraram 296 eventos, um crescimento de 335% ante os 68 realizados em 2022. A área médica também se destacou com 210 congressos, seminários e conferências.

