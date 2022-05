São Paulo e Rio receberão, em julho, o ‘Pixar in Concert’

Produtora de musicais, a Aventura anuncia o primeiro “Pixar in Concert” do país. o concerto sinfônico com a Orquestra Villa Lobos e Orquestra Sinfônica Brasileira será sincronizado com trechos de longas famosos como Toy Story, Monster Inc. e filmes vencedores do Oscar como Procurando Nemo, Os Incríveis, Cars, Ratatouille, WALL-E, Up – Altas Aventuras e Viva – a vida é uma festa.

A estreia acontece dia 9 de julho e a temporada segue até 17, em São Paulo, no Teatro Alfa, aos sábados e domingos, com a participação da Orquestra Sinfônica Villa-Lobos. Já no Rio de Janeiro, o evento acontece entre os dias 21 e 31 de julho na Cidade das Artes, com 60 músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira. Ambas orquestras estarão sob a regência do Maestro Adriano Machado.