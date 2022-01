São Paulo é o estado que mais compra testes de Covid-19, diz pesquisa

Levantamento realizado pela NL Diagnóstica, empresa de soluções diferenciadas em diagnósticos, mostra que São Paulo está em primeiro lugar na compra de testes de antígeno para detecção da covid-19. Com 55% das vendas, a cidade lidera os negócios e é seguida por Rio de Janeiro, com 20% e Minas Gerais com 10%. O restante das vendas está espalhado em outros estados do Brasil.

No último mês, com o aumento dos casos de infecção por coronavírus impulsionados pela variante ômicron, a procura por testes rápidos também cresceu, fazendo com que farmácias e laboratórios precisassem correr para assegurar seus estoques.

A NL Diagnóstica tem mais de 2.000 grandes clientes em todo o país. “Com a chegada da ômicron ao Brasil e a confirmação de que seu contágio era maior, amplificamos nossa produção e abastecemos os estoques para atender a todas as redes. O teste rápido é eficaz no controle da doença, pois traz resultados em 15 minutos”, diz Fábio Moruzzi, CCO da NL Diagnóstica.