Samba de Moacyr Luz reúne Paes e vice do PT em casa da prefeitura do Rio

Eduardo Paes abriu as portas da Gávea Pequena, a residência oficial da prefeitura do Rio, para comemorar, no último sábado, o aniversário do cantor e compositor carioca Moacyr Luz, que havia completado 66 anos na véspera.

Servidos de vinhos, uísque e charutos cubanos levados pelo deputado Washington Quaquá, um dos vice-presidentes do PT, os convidados assistiram à apresentação do Samba do Trabalhador – roda fundada por Luz em 2005, que toca toda segunda-feira no Renascença Clube, no Andaraí, zona norte do Rio.

Na plateia, estavam figuras conhecidas do mundo do samba como o carnavalesco Leandro Vieira, campeão do Grupo Especial do Carnaval da Sapucaí com a Mangueira (2016 e 2019) e a Imperatriz Leopoldinense (2023), hoje na União de Maricá, e o escritor, professor e historiador Luiz Antonio Simas.

Entre um samba e outro, Paes e Quaquá trocaram ideias sobre as eleições municipais.

“Ele me falou das conversas com Lula e reafirmei que ele tem o direito de escolher Pedro Paulo para a vice, para ter garantias de ser nosso candidato a governador que vai salvar o Rio e ao mesmo tempo garantir um palanque amplo para a reeleição do Lula no estado do Rio”, afirmou o deputado petista.