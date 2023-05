Salles ironiza saída de Randolfe de partido após impasse com o Ibama

O deputado Ricardo Salles (PL-SP) ironizou a saída do líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, do partido da atual ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Salles, que esteve à frente da pasta durante o governo de Jair Bolsonaro, foi às redes sociais questionar a coerência do posicionamento do senador em relação a pautas ambientais.

“Ué, não era Randolfe, ‘o ambientalista’, que vivia criticando o governo Bolsonaro, pelas obras e licenças ‘anti-ambientais’?”, indagou Salles.

“Ficou bravinho por que o IBAMA/Marina barrou o projeto de exploração de petróleo no seu Estado, bateu o pezinho e saiu do partido”, completou.

O desentendimento de Marina e Randolfe já dura meses e tem como ponto central a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. O Ibama, com o suporte da ministra do Meio Ambiente, entende que a atividade pode prejudicar a biodiversidade da floresta.

O senador, por outro lado, defende que o projeto é importante para o desenvolvimento do Amapá. O posicionamento de Randolfe também é defendido pelo senador amapaense Davi Alcolumbre. O governador do Pará e gestor do Fundo Amazônia, Helder Barbalho, defendeu nesta semana as pesquisas para exploração de petróleo no local em um evento organizado por empresários em São Paulo.

Ué, não era Randolfe, “o ambientalista”, que vivia criticando o governo Bolsonaro, pelas obras e licenças “anti-ambientais” ? Agora, ficou bravinho por que o IBAMA/Marina barrou o projeto de exploração de PETRÓLEO no seu Estado, bateu o pezinho e saiu do partido … O amor venceu… — Ricardo Salles (@rsallesmma) May 18, 2023