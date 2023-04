Ruralistas querem abrir CPI do MST na Câmara na próxima semana

A diretoria da Frente Parlamentar Agropecuária se reuniu nesta quarta com Arthur Lira para cobrar a instalação da CPI do MST na Câmara dos Deputados, que deve apurar as invasões de propriedades privadas, e prevê que a comissão saia do papel na próxima semana.

O requerimento de criação da CPI foi apresentado pelo deputado Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS), membro da FPA, e o presidente da frente, Pedro Lupion (PP-PR), destacou que há parecer jurídico favorável para a sua instalação.

“É um banditismo anunciado e não temos como aceitar algo desse tipo em pleno 2023. Em diversas regiões o que se vê são ações para destruir o campo e o País. Já temos a palavra do presidente Arthur Lira do parecer favorável e, portanto, a CPI deverá acontecer já nas próximas semanas”, afirmou Lupion.

Os parlamentares também discutiram com o presidente da Câmara a votação do projeto de lei 490/2007, conhecido como marco temporal sobre demarcação de terras indígenas, que segundo Lira deve ser colocado em votação nas próximas semanas — já que o tema deve voltar a ser julgado pelo STF em breve.