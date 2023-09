Rui Costa vai apresentar Novo PAC a diplomatas no Itamaraty

Participam o ministro da Casa Civil, Rui Costa, vai realizar nesta segunda-feira uma apresentação do Novo PAC a todo o corpo diplomático que atua no país, com participação do presidente em exercício, o vice-presidente Geraldo Alckmin. A cerimônia vai acontecer logo mais, às 9h30, Palácio Itamaraty, em Brasília.

A ministra substituta das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha, também vai participar do evento — já que o chanceler Mauro Vieira está em Nova York para a Assembleia Geral da ONU, acompanhando o presidente Lula.

Nos últimos dias, Costa apresentou a nova edição do Programa de Aceleração do Crescimento na Paraíba, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte e em São Paulo. O lançamento nacional ocorreu no dia 11 de agosto, no Rio de Janeiro.