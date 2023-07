Rui Costa diz que Lula vai lançar Novo PAC no dia 11 de agosto

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou há pouco que o Novo PAC será lançado por Lula no próximo dia 11 de agosto, após sucessivos adiamentos. O evento, segundo Costa, já está na agenda do presidente.

O anúncio foi feito em entrevista concedida à BandNews na noite desta terça-feira. Ao longo do dia, integrantes da Presidência disseram que, desde a última mudança de data, a definitiva ainda não havia sido escolhida.

Inicialmente prometido para abril e depois anunciado como certo para julho, o lançamento do programa ficou para agosto por determinação de Lula, que quer promover um “megaevento”, com a participação dos congressistas, que estão de “férias” até o fim do mês. A última data prevista dentro do Planalto era o dia 27 de julho.

Siga