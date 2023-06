Rosa Weber revela à CPMI quantos seguranças estavam no STF no 8 de janeiro

Rosa Weber informou à CPMI do 8 de janeiro que o STF dispôs, “em um primeiro momento”, de 54 profissionais de segurança dos quadros da Corte no dia dos ataques às sedes dos Três Poderes. E que o efetivo aumentou para 75 após a invasão do Congresso, por meio do acionamento emergencial de outros órgãos do Judiciário.

Em ofício, enviado à comissão nesta quarta, a presidente do Supremo também apontou que, no dia anterior, havia 38 servidores destacados para proteger a Corte.

As informações foram apresentadas em resposta a um requerimento apresentado pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE), que questionou qual era o efetivo das forças de segurança sob a responsabilidade do STF que foi mobilizado (“acionado para ficar em condições de emprego imediato”) e o que foi empregado, nos dias 7 e 8 de janeiro de 2023, “no contexto das manifestações ocorridas na capital federal”.

