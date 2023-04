Rosa Weber e Moraes visitam golpistas presos na Papuda

A presidente do STF, Rosa Weber, e o ministro Alexandre de Moraes foram à penitenciária da Papuda nesta segunda-feira checar a condição em que se encontram os golpistas presos por relação com os atos de 8 de janeiro (veja fotos ao final desta nota).

Os ministros ouviram os detidos e inspecionaram as condições do local e a alimentação distribuída. Moraes inclusive provou a quentinha que é oferecida aos presos. A visita foi acompanhada pela direção do presídio, pela Secretaria de Administração Penitenciária do DF e pela Vara de Execuções Penais de Brasília.

Segundo o STF, “os ministros informaram [aos presos] que o devido processo legal está sendo cumprido e que todos os casos estão sendo avaliados individualmente pelo Supremo”.

A visita desta segunda foi somente aos homens detidos por envolvimento com os atos. Moraes e Weber visitaram no mês passado as presas que estão no presídio da Colmeia, em Brasília.

Atualmente há 294 pessoas presas pelos atos golpistas, das quais 86 mulheres e 208 homens.

Veja abaixo fotos da visita nesta segunda:

